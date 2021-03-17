بايدن مدافعا عن "ضحية كومو": على حاكم نيويورك الاستقالة إذا أدين بالتحرش

كتبت: نهال أبو السعود

قال الرئيس الأمريكى، جو بايدن، فى مقابلة تلفزيونية أذيعت على شبكة إيه بى سى، إن حاكم نيويورك الديمقراطى أندرو كومو يجب أن يستقيل إذا تم التأكد من مزاعم التحرش الجنسى التى تلاحقه، وتمت إدانته، وذلك فى أول تعليق صريح من بايدن على تلك القضية.

وأضاف بايدن، فى المقابلة التى أذيعت فجر الأربعاء: "أعتقد أنه من المحتمل أن ينتهى به الأمر إلى المحاكمة أيضا.. ينبغى افتراض أن المرأة تقول الحقيقة ولا ينبغى أن تكون كبش فداء وأن تصبح ضحية لمواجهتها تلك القضية".

وتابع الرئيس الأمريكى: الأمر يتطلب الكثير من الشجاعة للتقدم والإبلاغ عما حدث، لذا من المفترض أخذ القضية على محمل الجد ويجب التحقيق فى الاتهامات بشفافية وهو ما يجرى الآن".

تعتبر هذه التعليقات الأكثر صراحة من الرئيس لكومو منذ أن بدأت سلسلة من الادعاءات من قبل عدة نساء بالتحرش الجنسى ضد حاكم نيويورك.

وفى وقت سابق، قال الرئيس جو بايدن، إنه يريد معرفة ما سيأتى من التحقيق فى المزاعم عندما سئل عما إذا كان ينبغى للحاكم الديمقراطى أن يستقيل، قائلا: "أعتقد أن التحقيق جارٍ، ويجب أن نرى ما سيأتى به" وهو ما ردده رئيس موظفى البيت الأبيض رون كلاين تعليقات بايدن فى وقت لاحق وقال لـ MSNBC إن التحقيق "يجب أن يأخذ مجراه".

ووفقا للتقرير، يعتبر موقف البيت الأبيض انفصالًا ملحوظًا عن الدعوات للاستقالة من غالبية وفد الكونجرس فى نيويورك، بما فى ذلك زعيم الأغلبية فى مجلس الشيوخ تشاك شومر.

من جانبه، اعتذر حاكم نيويورك، الذى يواجه عدة مزاعم بالتحرش الجنسى والتقدم غير المرغوب فيه عن "جعل أى شخص يشعر بعدم الارتياح" لكنه أكد أنه لم يمس أى شخص بشكل غير لائق.

ومع ذلك، فى حين أن الدعوات لاستقالة كومو تعكس قلقًا متزايدًا بين الديمقراطيين فى الولاية بشأن بقائه فى الوظيفة، فإن احتمالية إجباره فعليًا على ترك منصبه كانت غير مؤكدة.