اليوم السابع
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انقطاع المياه عن منطقة حى السلام بالإسماعيلية غدًا لمدة 5 ساعات

الأربعاء، 17 مارس 2021 07:31 م
انقطاع المياه عن منطقة حى السلام بالإسماعيلية غدًا لمدة 5 ساعات انقطاع مياه الشرب - أرشيفية
الإسماعيلية – السيد فلاح

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أعلنت محافظة الإسماعيلية، انقطاع مياه شرب غدًا الخميس، لمدة 5 ساعات، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، بعدة مناطق لأعمال الصيانة.

وأوضحت محافظة الإسماعيلية فى بيان، أن مياه الشرب من المقرر أن تنقطع فى مناطق "مزاد أرض الجملة، أرض جاويش، وهدى شعراوى، والحكر، ومنطقة مصنع كوين، ومنطقة قوات الأمن المركزى والمناطق المجاورة".

ووجهت المحافظة، المواطنين بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال تلك الفترة، مشيرين إلى أن ضغط المياه سوف يعود إلى حالته الطبيعية عقب الانتهاء من المدة المحددة.

 


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