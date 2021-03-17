انقطاع المياه عن مركز البياضية الإثنين لأعمال تعقيم محطة الساحة الرضوانية

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، في بيان صحفى، إنه جاء ذلك ضمن تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم للحاويات والفلاتر والخزان بمحطة الساحة الرضوانية الجديدة بالبغدادى .

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير إحتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام 125 - 0952282406 -0952284116 - 01147999752 فى حالة الطوارى.



