انقطاع المياه عن مركز البياضية الإثنين لأعمال تعقيم محطة الساحة الرضوانية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، عن إنقطاع المياه بمناطق "نجع عمرون - الدويكات - نجع عبد العزيز - الفخرانية - طبش - رأس الجسر - أبو عطيون - الكريشان - العبابدة شرق - حسب ربه الشرقى - الصوالحة - حى الزهور - الحميات - قوات الأمن - المعالجة"، بمركز ومدينة البياضية، وذلك يوم الاثنين 2021/3/22 من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهرا.
وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، في بيان صحفى، إنه جاء ذلك ضمن تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم للحاويات والفلاتر والخزان بمحطة الساحة الرضوانية الجديدة بالبغدادى .
وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير إحتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام 125 - 0952282406 -0952284116 - 01147999752 فى حالة الطوارى.
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