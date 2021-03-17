انتبه.. الكاميرات تراقب سيارتك فى محيط إغلاق شارع البحر الأعظم بالجيزة

كتب عبد الرحمن سيد

تراقب الإدارة العامة لمرور الجيزة، حركة السيارات بواسطة كاميرات منتشرة فى محيط الإغلاق الجزئى لشارع البحر الأعظم فى الاتجاه القادم من نفق عباس إلى ميدان المنيب، لمنع الزحام اثناء أعمال تحويل خط مياه، بسبب توسعة الطريق الدائرى، وهى الأعمال التى تنتهى فى السادسة صباح اليوم الأربعاء، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وأكد مصدر أمنى، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، لتنفيذ أعمال تحويل خط مياه قطر 1500 ملى متر، بشارع البحر الأعظم بطول 25 مترا، ضمن الاستعدادات الخاصة بتوسعات الطريق الدائرى، مما يضطرها إلى غلق الشارع جزئياً فى الاتجاه القادم من نفق عباس إلى ميدان المنيب لمدة 3 أيام وتستمر حتى اليوم الأربعاء على أن تكون الأعمال خلال الفترة من الساعة 12 صباحاً وحتى الـ 5 صباحاً فقط ودون تعطيل لحركة المرور.

وأضاف المصدر، أنه سيتم استقطاع مسافة 6 متر بجوار الرصيف بطول 25 مترا وترك 2 حارة مرور للسماح بحركة السيارات، كما تم وضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال لإرشاد المواطنين.