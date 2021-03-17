اليونان تستقبل السائحين الروس بدءا من 14 مايو

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أعلنت السفارة اليونانية لدى موسكو، اليوم الأربعاء فتح الخطوط الجوية اليونانية بدءا من 14 مايو المقبل لنقل السائحين الروس، الذين ثُبتت سلبية اختبارهم للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا" أوحصلوا على اللقاحات المضادة للفيروس.

وقال المتحدث باسم السفارة - في تصريح لوكالة أنباء (تاس) الروسية - إن هناك إمكانية لفتح الحدود اليونانية أمام السائحين قبل هذا الموعد.

يُذكر أنه في الـ9 من مارس الجاري، أعلن وزير السياحة اليوناني هاريس تيوهاريس أنه في حال تم تنفيذ البروتوكولات التي تم وضعها لمكافحة الوباء بصدق، فستفتتح البلاد الموسم السياحي لها في 14 مايو المقبل، وحتى ذلك الحين، ستشرع اليونان في رفع القيود تدريجيًا بقدر ما يسمح به الوضع الوبائي.

جدير بالذكر أن السلطات الروسية أكدت من قبل أنها لن تمنع مواطنيها بشكل مصطنع من قضاء عطلاتهم في الخارج، ومع ذلك، نبهت المواطنين الروس أن يضعوا في اعتبارهم الوضع الوبائي الصعب في البلدان الأخرى.