النيابة تأمر بضبط متهم فى واقعة التشاجر أمام مدرسة الثانوية بنات بالمعادى

كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجى

أمرت «النيابة العامة» بضبط وإحضار متهم بالتشاجر أمام مدرسة بالمعادى، موضحة أن النيابة تلقت بلاغًا من «غرفة عمليات النجدة» بوقوع شجارٍ أمام مدرسة المعادى الثانوية للبنات بحى المعادى.

وبالانتقال إلى مكان الواقعة تبين أن الطرف الأول مكون من 3 فتيات ووالدتهن، والطرف الثاني من فتاة ووالدتها وصديقتها وشخص فى رفقتهن.

وتبين أن خلافات نشبت بين الطرفين منذ فترة وتمادت إلى أن وقع الشجار بينهما أمام المدرسة، واتهم كلُّ طرفٍ الآخر بالاعتداء عليه بالضرب، وأُرفق بالبلاغ تقارير طبية بإصابة سبعة من الطرفين.

ونفاذًا لقرار «النيابة العامة» بطلب تحريات الشرطة فى الواقعة، فقد أسفرت عن وقوع شجار سابق بين فتاة من الطرف الثانى وطالبة بالمدرسة، صورته فتاة من الطرف الأول ونشرت التصوير؛ فنشأت خصومة بين الفتاتين -من الطرفين-، ووقع لذلك الشجار محل البلاغ، إذ بدأ بمشادَّة كلامية بين الفتاتين المذكورتين حال خروجهما من المدرسة، وتمادى إلى أن استدعت كل فتاة مَن يُعينها من ذويها، فوقع الشجار بين الطرفين وأسفر ذلك عن حدوث الإصابات المشار إليها فى التقارير الطبية، وقد أكد مجرى التحريات فى التحقيقات عدم تعدى أيِّ من أفراد الطرف الأول على الشخص الذى كان من الطرف الثانى سوى دفاعهن عن أنفسهن، وأنَّ المذكور قد تعقب إحداهن داخل المدرسة حاملًا عصا بيده.

وسألت «النيابة العامة» الفتيات الثلاث ووالدتهن من الطرف الأول، فشهدن بسابق الخلافات بين إحدى الفتيات وفتاة من الطرف الثاني تطورت إلى أن هددت الأخيرةُ الفتاةَ التي هي على خلاف معها من الطرف الأول بالإيذاء يومَ الواقعة، فاستدعت الأخيرةُ شقيقتَيْها ووالدتَها على إثر هذا التهديد لإغاثتها، ففوجئن باعتداء الفتاتين والمرأة من الطرف الثاني والشخص الذي كان معهن عليهن محدثين إصابات بهن، كما تعقب المذكور إحداهن إلى داخل المدرسة خلال الشجار، متعديًا عليها بعصا "شومة" محدثًا بها إصابات جسيمة، وقد أكدت شاهدة على الواقعة اعتداءَ المذكور على الفتاة وتعقبها داخل المدرسة على هذا النحو، وكذا أكد والدُ الفتيات الثلاث فى شهادته ما تبينه من إصابات بهن بعد استدعائه إثر انتهاء الشجار.

وأمرت «النيابة العامة» بضبط وإحضار المتهم المذكور لاستجوابه، واستدعاء باقي أفراد الطرف الثاني من الشجار لسؤالهن، وقد عرضت «النيابة العامة» الفتاةَ التي اعتُدي عليها داخلَ المدرسة على «مصلحة الطب الشرعي» لبيان مدى إصابتها بعاهة مستديمة.