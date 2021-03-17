اليوم السابع
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الكرملين: تحرك بريطانيا لتعزيز ترسانتها النووية سيضر بالاستقرار الدولى

الأربعاء، 17 مارس 2021 12:59 م
الكرملين: تحرك بريطانيا لتعزيز ترسانتها النووية سيضر بالاستقرار الدولى رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون
رويترز

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قال الكرملين اليوم الأربعاء إنه يأسف لاتخاذ بريطانيا قرارا بتعزيز ترسانتها النووية مضيفا أن هذه الخطوة ستضر بالاستقرار الدولي.

كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد قال أمس الثلاثاء إن بريطانيا ستزيد مخزونها من الرؤوس النووية بأكثر من 40 بالمئة لضمان أمنها في بيئة عالمية متزايدة الخطورة وفي ظل مواجهتها لتهديدات تكنولوجية جديدة.

وفي وقت سابق اليوم، وصفت وزارة الخارجية الروسية الخطط البريطانية بأنها ضربة خطيرة لمفهوم الحد من التسلح.

ونسبت وكالة الإعلام الروسية إلى موسكو القول إنها ستضع تحرك لندن في الحسبان عند العمل على وضع خططها العسكرية.

 


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الكرملين

موسكو

ترسانة نووية

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