اليوم السابع
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الأربعاء، 17 مارس 2021 12:20 م
خالد صلاح
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العراق تضع مدوّنة قانونية تتناول آليات لاسترداد الأموال المنهوبة

الأربعاء، 17 مارس 2021 12:05 م
العراق تضع مدوّنة قانونية تتناول آليات لاسترداد الأموال المنهوبة الرئيس العراقى برهم صالح
وكالات

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أعلنت رئاسة الجمهورية العراقية، اليوم الأربعاء، عن وضع مدونة قانونية تتناول آليات لاسترداد الأموال المنهوبة.

وقال رئيس الجمهورية برهم صالح في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): ان "رئاسة الجمهورية بصدد وضع مدوّنة قانونية تتناول آليات لاسترداد الأموال المنهوبة من العراق، والموجودة في الخارج".

من جانب اخر بين صالح، ان "الانتخابات المقبلة مهمة ومفصلية وتأسيسية لمرحلة جديدة، لان الوضع الحالي لا يمكن ان يستمر"، مشيرا الى ان "نزاهة الانتخابات وإعطاء المواطن العراقي الثقة بالعملية الانتخابية مهم جدا".

 
 

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