العراق تضع مدوّنة قانونية تتناول آليات لاسترداد الأموال المنهوبة

أعلنت رئاسة الجمهورية العراقية، اليوم الأربعاء، عن وضع مدونة قانونية تتناول آليات لاسترداد الأموال المنهوبة.

وقال رئيس الجمهورية برهم صالح في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): ان "رئاسة الجمهورية بصدد وضع مدوّنة قانونية تتناول آليات لاسترداد الأموال المنهوبة من العراق، والموجودة في الخارج".

من جانب اخر بين صالح، ان "الانتخابات المقبلة مهمة ومفصلية وتأسيسية لمرحلة جديدة، لان الوضع الحالي لا يمكن ان يستمر"، مشيرا الى ان "نزاهة الانتخابات وإعطاء المواطن العراقي الثقة بالعملية الانتخابية مهم جدا".