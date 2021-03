العاصفة "إكسيليا" تضرب الأرقام القياسية فى تساقط الثلوج بأمريكا.. فيديو

حطمت العاصفة الشتوية "إكسيليا" التي تجتاح جبال الروكى من ولاية وايومنج الأمريكية وحتى كولورادو، الأرقام القياسية بتساقط الثلوج، وتسببت العاصفة "إكسيليا" في فوضى ومئات الحوادث وتعليق الدراسة، كما عطلت الحركة المرورية في الشوارع السريعة، بعد تسجيل تساقط أكثر من 36 إنشا من الثلج في بعض المناطق، كما تسبب العاصفة في إلغاء أكثر من 3 آلاف رحلة جوية خلال الأيام الثلاثة الماضية، بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل والشركات.

A thick blanket of snow swamps patrol cars in the US state of Colorado, much to the frustration of the officers who have to uncover their vehicles.



