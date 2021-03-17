اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 مارس 2021 06:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

العاصفة "إكسيليا" تضرب الأرقام القياسية فى تساقط الثلوج بأمريكا.. فيديو

الأربعاء، 17 مارس 2021 06:00 ص
العاصفة "إكسيليا" تضرب الأرقام القياسية فى تساقط الثلوج بأمريكا.. فيديو العاصفة الشتوية "إكسيليا"
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حطمت العاصفة الشتوية "إكسيليا" التي تجتاح جبال الروكى من ولاية وايومنج الأمريكية وحتى كولورادو، الأرقام القياسية بتساقط الثلوج، وتسببت العاصفة "إكسيليا" في فوضى ومئات الحوادث وتعليق الدراسة، كما عطلت الحركة المرورية في الشوارع السريعة، بعد تسجيل تساقط أكثر من 36 إنشا من الثلج في بعض المناطق، كما تسبب العاصفة في إلغاء أكثر من 3 آلاف رحلة جوية خلال الأيام الثلاثة الماضية، بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل والشركات.

وفي مينيسوتا، بحسب " روسيا اليوم" سجل أكثر من 264 حادثا مروريا أمس الأول، 22 منها خلفت إصابات، وتعمل سلطات المدينة على تسريع عمليات إزالة الثلوج في الأحياء السكنية، لكنها أكدت أنها ستستغرق أياما عدة.

وتعد هذه رابع أكبر عاصفة ثلجية تشهدها تلك المناطق على الإطلاق.


إكسيليا

عاصفة

أمريكا

عاصفة شتوية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة