الشمبانزى العاشق.. شاهد غيرة جوليا على جوزها مشمش بحديقة حيوان الجيزة

كتب محمود راغب

حالة خاصة داخل حديقة الحيوان بالجيزة، يجسدها الزوجان الشمبانزى المعروف باسم "مشمش" وزوجته "جوليا"، حيث يجمعهم بيت واحد داخل حديقة الحيوان ومعروف عنهم حبهم الشديد لبعضهم والألفة التى تجمع بينهما.







وقال وحيد حارس بيت الشمبانزي، إن الشمبانزى "جوليا" من مواليد 2007 و"مشمس" من مواليد 2006، قائلا: "عايشين مع بعض بقالهم فترة كبيرة".



وتابع حارس بيت الشمبانزي ، قائلا: "بياكلوا تفاح وموز وجزر وبيض وشاى بالعسل وعايشين مع بعض من فترة وبيحبوا بعض وكل واحد بياخد الأكل ويعد على جمب لحد ما يخلص".



وأضاف حارس بيت الشمبانزي، لليوم السابع: "فى الشتاء بياكلوا بليلة، فهى وجبة مهمة بتساعدهم على التدفئة وبيشربوا شاى وبيتعاملوا زى الإنسان بالظبط".