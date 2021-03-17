الداخلية تضبط عصابة فى المنيا تستولى على أموال المواطنين

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط (عاطلين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة المنيا)، لممارستهما نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم من خلال قيامهما بالاتصال هاتفياً بالعديد من المواطنين، مدعيان أنهما مندوبى خدمة العملاء بشركات المحمول والبنوك ومندوبى إحدى الجهات الحكومية، وإيهام هؤلاء الضحايا بأنهم تحصلوا على جوائز مالية أو منح مقدمة من تلك الجهات أو طلبهم تحديث البيانات البنكية – على غير الحقيقة – وحصولهم بموجب ذلك على بيانات حساباتهم البنكية، وكذا بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم، بزعم إيداع قيمة تلك الجوائز بها، وقيامهما عقب ذلك باستخدام تلك البيانات فى إجراء عمليات شرائية على العديد من مواقع التسوق الإلكترونى، وشحن أرصدة ومحافظ إلكترونية .

وضبط بحوزتهما (عدد 4 هواتف محمول – العديد من شرائح خطوط الهواتف المحمول لشركات مختلفة يستخدمها المذكوران فى نشاطهما الإجرامى)، وبمواجهة المتهمان اعترفا بارتكاب عدد (8) وقائع بذات الأسلوب الإجرامى .