اليوم السابع
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الخميس.. غلق مزلقان الخرانقة بقنا لأعمال التطوير وتحديد 3 طرق بديلة

الأربعاء، 17 مارس 2021 02:00 ص
الخميس.. غلق مزلقان الخرانقة بقنا لأعمال التطوير وتحديد 3 طرق بديلة تطوير مزلقان _ صورة أرشيفية
قنا _ صابر سعيد

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أعلنت السكة الحديد، بمحافظة قنا، عن غلق مزلقان قرية الخرانقة بقوص، جنوب قنا، الخميس، وذلك لأعمال تطوير المزلقان.

وأوضحت الإشارة الواردة إلي الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، إلي أنه سيتم غلق مزلقات الخرانقة من الساعة 1 ظهرًا إلي 6 مساءً وذلك لأعمال تطوير المزلقان الخاصة بقرية الخرانقة جنوب مركز قوص.

ولفتت السكة الحديد بقنا، أن المزلقانات البديلة لعبور السكة الحديد هي مزلقان الحراجية من الناحية البحرية بالكيلو 635.400، ومزلقان الشيخ عامر من الناحية القبلية بالكيلو 643.400، وذلك أثناء فترة غلق المزلقان على أن تعود الحركة بعد الانتهاء من أعمال التطوير.

 

 


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