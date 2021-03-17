اليوم السابع
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الأربعاء، 17 مارس 2021 09:16 م
خالد صلاح
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الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق مصنع شيكولاتة بالقناطر وإصابة 19 عاملا

الأربعاء، 17 مارس 2021 07:50 م
الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق مصنع شيكولاتة بالقناطر وإصابة 19 عاملا حريق - أرشيفية
القليوبية فريق المحافظات

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شهد مصنع لانتاج الشيكولاتة بالقناطر الخيرية، انفجار أنبوبة غاز بالمصنع أسفر عنه إصابة 19 شخصا، وتم نقل المصابين للمستشفى، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارًا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق هائل بمصنع الهدى للشيكولاتة، بمدينة القناطر الخيرية، إثر انفجار أنبوبة داخل المصنع.

 

وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء، وتم السيطرة على الحريق فور نشوبه، وأسفر الحريق عن إصابة 19 شخصًا، تم نقلهم للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.

 


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