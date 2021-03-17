الحكومة تعمم منظومة الـ Oracle Payroll على كافة الجهات الإدارية بالدولة

كتبت هند مختار

وافق مجلس الوزراء، على قيام وزارة المالية، بنشر وتعميم تطبيق منظومة إعداد مرتبات ومستحقات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة الـ "Oracle Payroll" على كافة الجهات الإدارية بالدولة، والتى تشمل: وحدات الجهاز الإدارى، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، ووحدات الإدارة المحلية، على أن يبدأ تطبيقها على الجهات المقرر انتقالها للعاصمة الإدارية.

وتمت الإشارة، إلى أن منظومة إعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة الـ "Payroll"، يأتى تطبيقها فى إطار اهتمام الدولة بملف التحول الرقمى، كما أن هذه المنظومة تتميز بالدقة في عملية ضبط المصروفات الخاصة بمستحقات العاملين بالدولة، كما تتميز بالسهولة والمرونة في استخراج كافة بيانات الموظفين ورواتبهم، وتوفير بيانات لدراسة أوضاع الأجور والمكافآت للعاملين بشكل فعلي على مستوى كافة الجهات.

وتم التأكيد على أن يتم التنسيق بين وزارتي المالية والاتصالات، وإدارة النظم بالقوات المسلحة، بشأن قواعد البيانات الخاصة بذلك.

واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 15 مارس الماضي، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال الخاصة بعدد 64 مشروعا، تخص وزارات الإسكان، والنقل، والصحة، والتعليم العالى والبحث العلمى، بالإضافة إلى الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وذلك بهدف الاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها على تلك المشروعات، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.