اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 مارس 2021 01:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الحكومة تعمم منظومة الـ Oracle Payroll على كافة الجهات الإدارية بالدولة

الأربعاء، 17 مارس 2021 01:06 م
الحكومة تعمم منظومة الـ Oracle Payroll على كافة الجهات الإدارية بالدولة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس الوزراء، على قيام وزارة المالية، بنشر وتعميم تطبيق منظومة إعداد مرتبات ومستحقات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة الـ "Oracle Payroll" على كافة الجهات الإدارية بالدولة، والتى تشمل: وحدات الجهاز الإدارى، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، ووحدات الإدارة المحلية، على أن يبدأ تطبيقها على الجهات المقرر انتقالها للعاصمة الإدارية.
 
وتمت الإشارة، إلى أن منظومة إعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة الـ "Payroll"، يأتى تطبيقها فى إطار اهتمام الدولة بملف التحول الرقمى، كما أن هذه المنظومة تتميز بالدقة في عملية ضبط المصروفات الخاصة بمستحقات العاملين بالدولة، كما تتميز بالسهولة والمرونة في استخراج كافة بيانات الموظفين ورواتبهم، وتوفير بيانات لدراسة أوضاع الأجور والمكافآت للعاملين بشكل فعلي على مستوى كافة الجهات.
 
وتم التأكيد على أن يتم التنسيق بين وزارتي المالية والاتصالات، وإدارة النظم بالقوات المسلحة، بشأن قواعد البيانات الخاصة بذلك.
 
واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 15 مارس الماضي، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال الخاصة بعدد 64 مشروعا، تخص وزارات الإسكان، والنقل، والصحة، والتعليم العالى والبحث العلمى، بالإضافة إلى الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وذلك بهدف الاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها على تلك المشروعات، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.
 
 

Oracle Payroll

الجهات الإدارية بالدولة

اجتماع الحكومة

مصطفى مدبولى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس الوزراء يهنئ سيدات مصر بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية.. ويؤكد: الرئيس السيسى وجه بهدايا للعاملين فى الدولة أبرزها إقرار زيادات مرتبات العاملين بالجهاز الإداري بنحو 37 مليار جنيه

الأربعاء، 17 مارس 2021 11:45 ص

وزيرة الصحة باجتماع الحكومة: تسجيل نصف مليون مواطن لتلقى لقاحات كورونا نهاية مارس الجارى.. وتوريد 5 ملايين جرعة من "استرازينيكا" أخر الشهر.. وعدد من الدول بدأت إجراءات احترازية مشددة لمواجهة الموجة الثالثة

الأربعاء، 17 مارس 2021 11:33 ص

وزيرة الصحة: عدد من الدول بدأت إجراءات مشددة لمواجهة الموجة الثالثة للجائحة

الأربعاء، 17 مارس 2021 11:27 ص

وزيرة الصحة: توريد 5 ملايين جرعة من "استرازينيكا" 30 مارس

الأربعاء، 17 مارس 2021 11:23 ص

مجلس الوزراء: الحضور بالمدارس والجامعات اختيارى وليس إجبارى

الأربعاء، 17 مارس 2021 11:22 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة