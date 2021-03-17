الحريري لـ"عون": لو عجزت عن توقيع مراسيم تشكيل حكومة عليك مصارحة اللبنانيين

كتب : أحمد جمعة

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريرى إنه قدم منذ أسابيع عديدة تشكيلة متكاملة لحكومة اختصاصيين غير حزبيين قادرة على تنفيذ الاصلاحات المطلوبة لوقف الانهيار والشروع بإعادة اعمار ما دمره انفجار المرفأ في بيروت، مؤكدا أنه انتظر اتصالا هاتفيا من الرئيس اللبنانى ليناقشه في التشكيلة المقترحة لإصدار مراسيم الحكومة الجديدة.

وأوضح الحريرى في بيان له ردا على الرئيس اللبناني أنه تفاجأ برئيس الجمهورية ميشال عون يدعوه عبر كلمة متلفزة إلى القصر الجمهوري، من اجل التأليف الفوري بالاتفاق معه وفق الآلية والمعايير الدستورية المعتمدة، كما قال الرئيس عون.

وأكد الحريرى أنه "زرت الرئيس اللبنانى 16 مرة منذ تكليفي بنفس الهدف الذي وضعه عون، للاتفاق على حكومة اختصاصيين غير حزبيين قادرة على تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها ووقف الانهيار الذي يعاني منه اللبنانيون"، مضيفا "إنى أجيبه بالطريقة نفسها انني سأتشرف بزيارته للمرة السابعة عشر فورا إذا سمح جدول مواعيده بذلك، لمناقشته في التشكيلة الموجودة بين يديه منذ اسابيع عديدة، والوصول الفوري إلى اعلان تشكيل الحكومة."

وتابع الحريرى "أما في حال وجد الرئيس عون نفسه في عجز عن توقيع مراسيم تشكيل حكومة اختصاصيين غير حزبيين قادرة على تنفيذ الاصلاحات المطلوبة، لوقف الانهيار الذي تعاني منه البلاد والعباد فسيكون عليه أن يصارح اللبنانيين بالسبب الحقيقي الذي يدفعه لمحاولة تعطيل ارادة المجلس النيابي الذي اختار الرئيس المكلف، والذي يمنعه منذ شهور طويلة عن افساح مجال الخلاص أمام المواطنين ويختصر آلامهم ومعاناتهم عبر اتاحة المجال امام انتخابات رئاسية مبكرة وهي الوسيلة الدستورية الوحيدة القادرة على الغاء مفاعيل اختياره من قبل النواب لرئاسة الجمهورية قبل خمسة اعوام، تماما كما اختاروني رئيسا مكلفا لتشكيل الحكومة قبل خمسة أشهر."