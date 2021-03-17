الجيش الجزائرى يعلن القضاء على إرهابى والقبض على اثنين آخرين

الجزائر /أ ش أ/

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأربعاء، عن القضاء على إرهابى والقبض على اثنين آخرين بمنطقة برج باجى مختار جنوبى البلاد.

وذكرت الوزارة أنه "فى إطار مكافحة الإرهاب وإثر دورية بحث وتفتيش على الشريط الحدودى بالقطاع العملياتى برج باجى مختار بإقليم الناحية العسكرية السادسة تمكنت قوات الجيش مساء أمس بعد الاشتباك مع مجموعة إرهابية من القضاء على الإرهابى المدعو بشار عمر وإلقاء القبض على اثنين آخرين هما كل من الإرهابيين بن خية سيدى محمد وشرايط محمد.

وأضاف البيان أن العملية تم خلالها ضبط بندقية آلية من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وسيارة رباعية الدفع وجهازى اتصال لاسلكيين بالإضافة إلى أغراض أخرى، مؤكدا أن هذه العملية تأتى ضمن ديناميكية النتائج الإيجابية التى تحققها ميدانيا وحدات الجيش ، لتؤكد مدى اليقظة والعزم والاستعداد لاقتلاع جذور الإرهاب من البلاد ومطاردة كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الوطن.