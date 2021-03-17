"التمريض والحقوق والهندسة".. 3 كليات جديدة تستعد جامعة العريش لإنشائها

شمال سيناء - محمد حسين

تستعد جامعة العريش، لإنشاء 3 كليات جديدة لتنضم للكليات القائمة في الجامعة لتضيف توسع جديد للتعليم الحكومى على أرض شمال سيناء، حيث قال الدكتور سعيد لافى، رئيس جامعة العريش، إن الكليات الجديدة التى ستنطلق من جامعة العريش خلال المرحلة القادمة، هى التمريض والحقوق والهندسة.

وأضاف رئيس جامعة العريش في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن أحدث كلية انضمت لكليات الجامعة هى كلية الطب البيطري التى بدأت فيها الدراسة هذا العام، بينما ستنطلق الدراسة العام القادم في كليتي الطب والحاسب الألي .

وأوضح لافى، أن أحدث إنشاءات خدمية تم الانتهاء منها لتخدم طلبة الجامعة وكافة أهالى شمال سيناء هى مجمع صالات رياضية، وسيتم في هذا المجمع إنشاء حلبة ملاكمة قانونية هى الأولى من نوعها فى محافظة شمال سيناء، إضافة لصالة لياقة بدنية متكاملة.

وكانت بداية جامعة العريش بالدراسة فى كلية التربية فى عام 1983 ضمن كليات جامعة قناة السويس، أعقبها فى عام 1988 إنشاء كلية الزراعة وفى عام 2012 تم إنشاء كلية التربية الرياضية، وأصبح قطاعا بجامعة قناة السويس، واستمر عدد الكليات فى زيادة ووصل عام 2016 لـ5 كليات بإضافة العلوم والآداب، وصدر القرار بتحويل قطاع الجامعة لفرع، ورئيس الفرع نائب لرئيس جامعة السويس، ثم إنشاء كليات للاقتصاد المنزلى والتجارة والاستزراع المائى والمصايد البحرية، ومعهد للدراسات البيئية، وآخر الكليات القائمة كلية الطب البيطرى التى بدأت هذا العام استقبال الدارسين فيها ليصل عدد الكليات لـ 10، وصدر فى 2016 القرار الجمهورى، بإنشاء جامعة العريش، وانفصالها عن جامعة قناة السويس.

ومقرر خلال 5 سنوات قادمة إنشاء مستشفى جامعى متكامل على أرض شمال سيناء، ومراكز طبية جامعية متخصصة ستوزع على مدن المحافظة لتقديم الخدمة الطبية فى مجال الجهاز الهضمى والكبد والأعصاب وعلاج الإدمان وغيرها، إضافة للتوسع فى إنشاء كليات المعلومات التقنية وعلوم العصر بما يحقق طفرة تعليمية متوازنة على أرض شمال سيناء.