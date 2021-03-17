التعليم العالى توضح أنواع لقاحات كورونا المعتمدة وآلية عملها (انفوجراف)

كتب محمد صبحى

أعدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، انفوجراف للإجابة عن سؤال حول أنواع لقاح كورونا التى وافقت عليها الجهات المختصة وما آلية عملها ؟، والتى أعدتها اللجنة العليا للفيروسات التنفسية والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

وجاء فى الانفوجراف سؤال حول ما هى لقاحات كوفيد 19 التى وافقت عليها الجهات المختصة وما آلية عملها؟

حاليا، هناك عدة لقاحات خاضعة للتجارب السريرية، وستُصْدِر إدارة الغذاء والدواء ترخيص استخدام طارئ للقاحات كوفيد 19 استنادًا إلى كمية بيانات أقل مما هو مطلوب عادة.



أنواع لقاحات كورونا المعتمدة

1. لقاحات الحمض النووى RNA

2. لقاح شركة مودرنا الأمريكية Moderna

3. لقاح شركة فايزر بايونتك الالمانية BioNTech

4. لقاح شركة كيورفاك الالمانية CureVac

- تستخدم كل من فايزر/بيوإنتيك وموديرنا الحمض النووى سطح فيروسات كورونا كياناتٌ شوكية الشكل تسمى بروتين S، وتعطى للخلايا تعليمات حول كيفية صنع جزء غير ضار من أحد بروتينات S، بعد التطعيم، تبدأ الخلايا فى صنع أجزاء البروتين وإظهارها على أسطح الخلايا، سيدرك جهازك المناعى أن البروتين دَخيل، وسيبدأ فى بناء استجابة مناعية وصُنع أجسام مضادة.

- لقاح فايزر/بيوإنتيك: أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تصريح استخدام طارئ له. وأظهرت البيانات أن مفعول اللقاح يبدأ بعد الجرعة الأولى بفترة وجيزة، وأن نسبة فاعليته 95٪ بعد سبعة أيام من الجرعة الثانية. وهذا اللقاح للأشخاص بعمر 16 سنة فأكثر. ويتطلب أخذ حقنتين يفصل بينهما 21 يومًا.

- لقاح موديرنا: أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تصريح استخدام طارئ له. وقد أظهرَت البيانات أن اللقاح فعال بمعدّل 94.1٪. وهذا اللقاح للأشخاص بعمر 18 سنة فأكثر، يتطلب هذا اللقاح حقنتين يفصل بينهما 28 يومًا.

لقاحات فيروسية تقليدية كاملة: لقاح شركة سينوفارم وسينوفاك الصينية Sinovac, Sinopharm

- وهى اللقاحات التقليدية المعتادة التى تعتمد على استخدام شكل معطل (ميت) او ضعيف من فيروس كورونا المستجد نفسه بحيث يصبح الفيروس فى هذه الحالة غير قادر على التسبب فى المرض، لكنه لايزال قادرا على توفير معلومات كافية للجهاز المناعى للجسم ليصنع الاجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد.

- معدل الفاعلية (79.3٪) أقل مما تم الإبلاغ عنه من تجارب اللقاح فى الإمارات العربية المتحدة وهى 86٪، و 50.4% فى البرازيل.