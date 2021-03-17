اليوم السابع
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خالد صلاح
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البابا فرنسيس يدعو إلى وقف العنف ضد المحتجين فى ميانمار

الأربعاء، 17 مارس 2021 01:29 م
البابا فرنسيس يدعو إلى وقف العنف ضد المحتجين فى ميانمار البابا فرنسيس
رويترز

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دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان اليوم الأربعاء، إلى وقف إراقة الدماء في ميانمار قائلا "حتى أن أجثو على ركبتي في شوارع ميانمار وأقول ’أوقفوا العنف’".

وأعلن البابا مناشدته، وهي الأحدث منذ انقلاب أول فبراير، في ختام عظته الأسبوعية التي ألقاها عن بعد من مكتبة الفاتيكان بسبب قيود مكافحة كوفيد-19.

وقُتل ما يربو على 180 محتجا في ميانمار مع سعي قوات الأمن لسحق موجة من المظاهرات.

وقال "من جديد وبحزن بالغ أشعر بالحاجة الملحة للحديث عن الوضع المأساوي في ميانمار، حيث تُزهق أرواح كثيرين معظمهم من الشبان لإعطاء بلادهم الأمل".

وأضاف "حتى أنا أجثو على ركبتي في شوارع ميانمار وأقول ’أوقفوا العنف’. حتى أنا أفتح ذراعي وأقول ’دعوا الحوار يسود’".

وأضاف فرنسيس الذي زار ميانمار في 2017 "الدم لا يحل شيئا. يجب أن يسود الحوار".

 


البابا فرنسيس

ميانمار

احتجاجات ميانمار

كورونا

الفاتيكان

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