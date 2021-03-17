اليوم السابع
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اتحاد العمال يدعو القومى للأجور لبحث تطبيق الحد الأدنى على القطاع الخاص

الأربعاء، 17 مارس 2021 10:38 ص
اتحاد العمال يدعو القومى للأجور لبحث تطبيق الحد الأدنى على القطاع الخاص مجلس اتحاد العمال
كتب محمود راغب

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أشاد مجلس إدارة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر بالتوجيهات الأخيرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الحكومة برفع الحد الأدني للأجور وزيادة المعاشات، وإقرار العلاوات، مؤكدا أنها تعكس انحياز القيادة السياسية للمواطن والطبقة الوسطى من عمال وموظفين والتى تمثل السواد الأعظم من المجتمع المصرى، والتى تأتى استكمالًا لخطة هيكلة وإصلاح منظومة الأجور منذ عام 2016 وحتى الآن بما ينعكس على تحسن مستوى معيشة المواطنين،خاصة في ظل أزمة كورونا.

ودعا اتحاد عمال مصر، المجلس القومي للأجور إلى سرعة الانعقاد، لمناقشة إمكانية تطبيق قرارات تحريك الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه على موظفى القطاع العام والخاص أسوة بالقطاع الحكومى، مع سن تشريع يلزم أصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى.

وأكد قيادات اتحاد العمال، التنسيق بين مجلس إدارة الاتحاد والاتحادات المحلية فى جميع المحافظات، بهدف الاستمرار فى التواصل مع القواعد العمالية وتبني مطالبهم المشروعة .

جاء ذلك خلال اجتماع بمقر الإتحاد جمع بين قيادات مجلس الإدارة ،وهيئة مكاتب الإتحادات العمالية المحلية من 27 محافظة .

وقال الاتحاد، أن مجلس الإدارة أكد حرصه على أن يبدأ في تفعيل الاتحادات المحلية بالمحافظات، ومواجهة مشاكلها، في استراتيجية تعتمد على ترتيب "البيت من الداخل" استعدادا لخارطة طريق عاجلة للنهوض بالاتحادات المحلية العمالية المنتشرة في جميع أنحاء المحافظات "27 محافظة"، والتنسيق معها لترتيب جولات ميدانية في مواقع العمل بالشركات والمصانع بكافة المحافظات، والاستماع إلى مطالب العمال، وأوضاع المنشأت الصناعية من كافة الجوانب، وسرعة عرضها على صناع القرار لمواجهتها، وذلك في إطار حوار اجتماعي الهدف منه زيادة الإنتاج، وتحقيق التوزان بين أطراف الإنتاج، وكذلك تفعيل الدورات التدريبية والتثقيفية للعمال والنقابيين، من أجل توعيتهم بأهمية العمل وزيادة الإنتاج وطرق مواجهة حروب الجيل الرابع.

 


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السيسى

الحد الأدنى للأجور

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