إنقاذ 52 مهاجرًا قرب جزر الكنارى الإسبانية

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أعلنت سلطات الطوارئ في إسبانيا إنقاذ 52 مهاجرًا كانوا على متن قارب جنوبي جزيرة "جران كاناريا".

وذكرت قناة (إيه بي سي) الأمريكية اليوم الأربعاء، أن السلطات سحبت القارب نحو ميناء "أرجينجين" ليل الثلاثاء وقدمت الرعاية لـ10 مهاجرين يعانون من انخفاض درجة حرارة الجسم، وينتمي المهاجرون لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء وبينهم 29 امرأة وتسعة قُصر.

وتابعت الشبكة أن طائرة بحث وإنقاذ لا زالت تبحث عن حوالي 200 شخص على متن أربعة قوارب مهاجرين أطلقت نداءات استغاثة في اليوم السابق.

يُذكر أن الأرخبيل الإسباني بالمحيط الأطلنطي بات الطريق الرئيسي للمهاجرين الذين يحاولون الوصول من غرب إفريقيا إلى أوروبا، ونجح حوالي 2600 شخص في إتمام الرحلة الخطرة والوصول لجزر الكناري منذ بداية العام الجاري.

كما وصل 23 ألف شخص العام الماضي إلى جزر الكناري بينما توفي وفقد 849 شخصًا خلال الرحلة، وذلك وفق إحصاءات وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة.