إضافة الأوميجا 3 لأدوية الكوليسترول يقلل مخاطر السكتة الدماغية

كتبت هند عادل

كشفت دراسة لجمعية القلب الأمريكية أن إضافة الأوميجا 3 إلى جانب الستاتين" الأدوية المخفضة للكوليسترول" يساعد على تقليل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 36٪ لدى المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية .



ادويه اوميجا 3

ووفقا لتقرير لصحيفة neuroscience العلمية، أدى تناول الأدوية التى تحتوى على الأوميجا 3 بنسبة عالية لخفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 36٪ إضافية لدى الأشخاص المعرضين لخطر متزايد للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والذين يتحكمون بالفعل في مستويات الكوليسترول السيئ لديهم باستخدام أدوية الستاتين، وفقًا لبحث أولي سيتم تقديمه في American Stroke مؤتمر الرابطة الدولي للسكتة الدماغية 2021 والمقرر انعقادة غدا وهو الاجتماع العالمي الأول للباحثين والأطباء المتخصصين في علم السكتة الدماغية وصحة الدماغ.

قال ديباك إل بهات دكتوراه في الطب مؤلف الدراسة والمدير التنفيذي لبرامج القلب والأوعية الدموية التداخلية في مركز القلب والأوعية الدموية في مستشفى بريجهام والنساء في بوسطن الأمريكية"إن أدوية الأوميجا 3 هى طريقة جديدة لتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بشكل أكبر لدى المرضى الذين يعانون من تصلب الشرايين أو المعرضين لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية، والذين لديهم مستويات مرتفعة من الدهون الثلاثية ويتناولون العقاقير المخفضة للكوليسترول بالفعل" .

في التجربة، أدت إضافة الأدوية التى تحتوى على نسب عالية من الأوميجا 3 إلى تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الخطيرة "النوبة القلبية، والوفاة المرتبطة بالقلب، والسكتة الدماغية ، والحاجة إلى إجراء فتح الشريان أو الاستشفاء لألم الصدر المرتبط بالقلب" بنسبة 25٪ .