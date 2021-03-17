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أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم.. الحدادى الأرخص بـ10 جنيهات للكيلو

الأربعاء، 17 مارس 2021 05:00 ص
أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم.. الحدادى الأرخص بـ10 جنيهات للكيلو أسماك - أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة اليوم الأربعاء 17-3-2021 استقرارا فى معظم الأصناف وسجل السمك الحدادى أقل سعرا اليوم ب10 جنيهات للكيلو، بينما تراوح سعر البلطى الأسوانى بين 17-37 جنيها للكيلو، سجل البلطى المزارع 2، 16-17.5  جنيها للكيلو، والبلطي المزارع 1، 18-21  جنيها للكيلو.

وسجل  البورى 1. بين 42-48 جنيها للكيلو، والبورى2  بين 32-38 جنيها للكيلو،  سعر السمك الثعابين يتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو، البربون " 1 " 40 – 48 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 "  35 – 40 جنيها للكيلو ، البياض الأملس " 1 " 70-100 للكيلو ، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ، و سعر المرجان " 1 " 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.

واستقرت  أسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو.


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