أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم.. البلطي الأسواني يتراوح بين 17-37 جنيهاً للكيلو

كتب أحمد حمادة

نجحت المشروعات القومية في مجال الأسماك ، في زيادة الإنتاج المحلى وهو ما انعكس على أسعار الأسماك في الأسواق، حيث استقرت أسعار الأسماك، اليوم الاثنين 15-3-2021، وفقا للأسعار الرسمية المعلنة بسوق العبور للجملة.

وقال محسن السماك تاجر سمك بسوق العبور للجملة، إن أسعار البورى تتراوح بين 32-38 جنيها للكيلو، البورى 1. بين 42-48 جنيها للكيلو، بينما استقرت البلطي المزارع 1، 18-21 جنيها للكيلو مقابل 19-22 جنيها للكيلو بينما سجل البلطي المزارع 2، 16-17.5 جنيها للكيلو، وتراوح سعر البلطي الاسواني بين 17-37 جنيها للكيلو.

وأضاف السماك، لـ"اليوم السابع": تراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها، و سعر البربون " 1 " لـ34-40 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، وتراوح أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو ، و سعر البياض الأملس " 1 " 70-100 للكيلو ، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو.

وأشار السماك، إلى أن استقر سعر السمك الثعابين يتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو، و سعر المرجان " 1 " 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو.