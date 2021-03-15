اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 مارس 2021 06:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم.. البلطي الأسواني يتراوح بين 17-37 جنيهاً للكيلو

الإثنين، 15 مارس 2021 05:00 ص
أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم.. البلطي الأسواني يتراوح بين 17-37 جنيهاً للكيلو صيد الأسماك - أرشيفية
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت المشروعات القومية في مجال الأسماك، في زيادة الإنتاج المحلى وهو ما انعكس على أسعار الأسماك في الأسواق، حيث استقرت أسعار الأسماك، اليوم الاثنين 15-3-2021، وفقا للأسعار الرسمية المعلنة بسوق العبور للجملة. 
 
 
وقال محسن السماك تاجر سمك بسوق العبور للجملة، إن أسعار البورى تتراوح  بين 32-38 جنيها للكيلو، البورى 1. بين 42-48 جنيها للكيلو، بينما استقرت البلطي المزارع 1، 18-21  جنيها للكيلو مقابل 19-22  جنيها للكيلو بينما سجل البلطي المزارع 2، 16-17.5  جنيها للكيلو، وتراوح سعر البلطي الاسواني بين 17-37 جنيها للكيلو. 
 
 
وأضاف السماك، لـ"اليوم السابع": تراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها، و سعر البربون " 1 " لـ34-40 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، وتراوح أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو ، و سعر البياض الأملس " 1 " 70-100 للكيلو ، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو. 
 
وأشار السماك، إلى أن استقر سعر السمك الثعابين يتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو،  و سعر المرجان " 1 " 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو، وسجلت  أسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو. 
 
 

أسعار السمك

سعر السمك اليوم

أسعار الأسماك

سوق العبور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة