242 ألف و818 طلب تصالح بمخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه تم تقديم 242 ألف و881 طلب من المواطنين للتصالح على مخالفات البناء العشوائى بالمراكز التكنولوجية، حتى 16 مارس الجارى.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لتنتهى هذه الفترة آخر الشهر الجارى، وذلك طبقاً لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، على أن يُسدد المتقدم 40٪ كجدية تصالح، إذا قام بالسداد فى خلال شهر مارس الجارى.

وطالب محافظ الشرقية رؤساء المراكز بمد يد العون للمواطنين المخالفين لسرعة إنهاء إجراءات تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائى للدخول تحت مظلة القانون، والاستفادة من الفرصة التى أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم لمدة أخرى إضافية حتى نهاية شهر مارس الجارى.