15 فصيلا فلسطينيا وقعوا ميثاق شرف العملية الانتخابية بالقاهرة.. تعرف عليهم

كتب أحمد جمعة

وقع قادة 15 فصيلا وقوى وطنية فلسطينية بحضور رئاسة المجلس الوطني ولجنة الانتخابات المركزية، اليوم الثلاثاء، على ميثاق شرف العملية الانتخابية، مؤكدين فيه الحرص على سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها بشفافية ونزاهة، بما يخدم ويعزز الوحدة الوطنية والمصلحة العامة.

وجاءت تلك الفصائل الموقعة على الميثاق كالتالي:

حركة التحرير الوطنى الفلسطيني (فتح)

حركة المقاومة الإسلامية (حماس)

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

حزب الشعب الفلسطيني

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "القيادة العامة

جبهة التحرير الفلسطينية

جبهة النضال الشعبي الفلسطيني

الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)

جبهة التحرير العربية

الجبهة العربية الفلسطينية

حركة المبادرة الوطنية

التجمع الوطني للمستقلين

طلائع حرب التحرير الشعبية قوات الصاعقة





وجاء ذلك في إطار الجهود المصرية المبذولة لإنهاء الانقسام ولم الشمل الفلسطيني .

وانتهت أعمال اليوم الأول للحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة بتوقيع الفصائل الفلسطينية على ميثاق الشرف، وذلك بدعوة مصرية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، للجولة الثانية من جلسات الحوار الوطني الفلسطيني.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أعرب لقادة وممثلي الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، عن أمنياته لتحقيق الهدف المنشود من الحوار الفلسطيني.

الجدير بالذكر أنه من المنتظر استئناف أعمال المؤتمر غدا الأربعاء، للتباحث حول الموضوعات المتعلقة بالمسار الديمقراطي الفلسطيني.