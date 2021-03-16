اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 مارس 2021 09:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

15 فصيلا فلسطينيا وقعوا ميثاق شرف العملية الانتخابية بالقاهرة.. تعرف عليهم

الثلاثاء، 16 مارس 2021 09:32 م
15 فصيلا فلسطينيا وقعوا ميثاق شرف العملية الانتخابية بالقاهرة.. تعرف عليهم الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وقع قادة 15 فصيلا وقوى وطنية فلسطينية بحضور رئاسة المجلس الوطني ولجنة الانتخابات المركزية، اليوم الثلاثاء، على ميثاق شرف العملية الانتخابية، مؤكدين فيه الحرص على سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها بشفافية ونزاهة، بما يخدم ويعزز الوحدة الوطنية والمصلحة العامة.

وجاءت تلك الفصائل الموقعة على الميثاق كالتالي:

حركة التحرير الوطنى الفلسطيني (فتح)

حركة المقاومة الإسلامية (حماس)

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

حزب الشعب الفلسطيني

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "القيادة العامة

جبهة التحرير الفلسطينية

جبهة النضال الشعبي الفلسطيني

الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)

جبهة التحرير العربية

الجبهة العربية الفلسطينية

حركة المبادرة الوطنية

التجمع الوطني للمستقلين

طلائع حرب التحرير الشعبية قوات الصاعقة

4
 
وجاء ذلك في إطار الجهود المصرية المبذولة لإنهاء الانقسام ولم الشمل الفلسطيني.

وانتهت أعمال اليوم الأول للحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة بتوقيع الفصائل الفلسطينية على ميثاق الشرف، وذلك بدعوة مصرية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، للجولة الثانية من جلسات الحوار الوطني الفلسطيني.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أعرب لقادة وممثلي الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، عن أمنياته لتحقيق الهدف المنشود من الحوار الفلسطيني.

الجدير بالذكر أنه من المنتظر استئناف أعمال المؤتمر غدا الأربعاء، للتباحث حول الموضوعات المتعلقة بالمسار الديمقراطي الفلسطيني.


الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

فلسطين

اخبار فلسطين

الفصائل الفلسطينية

مصر

القاهرة

السيسي

اخبار

اخبار عاجلة

الانتخابات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

القاهرة تشهد إنجازا فلسطينيا تاريخيا.. الفصائل توقع ميثاق شرف "العملية الانتخابية"..التأكيد على سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة.. والتعهد بالتقيد التام بالتعليمات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية.. صور

الثلاثاء، 16 مارس 2021 09:10 م

فصائل فلسطين بالقاهرة توقع على ميثاق شرف "العملية الانتخابية" (صور)

الثلاثاء، 16 مارس 2021 08:30 م

الحوار الوطنى الفلسطينى برعاية الرئيس السيسى يهدف لإنهاء الانقسام ولم الشمل

الثلاثاء، 16 مارس 2021 04:40 م

الرئيس السيسى لقادة فصائل فلسطين: أتمنى تحقيق الهدف المنشود من الحوار

الثلاثاء، 16 مارس 2021 02:07 م

قادة وممثلو الفصائل يشاركون فى الجولة الثانية من الحوار الفلسطينى بالقاهرة

الثلاثاء، 16 مارس 2021 01:54 م

انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى فى القاهرة برعاية مصرية

الثلاثاء، 16 مارس 2021 01:39 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة