1000 جنيه لكل العاملين بجامعة الأزهر بمناسبة شهر رمضان

صدق الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، على صرف مكافأة مالية قدرها (ألف جنيه) لجميع منتسبى جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم؛ نظير جهودهم المخلصة خلال امتحانات الفصل الدراسى الأول فى ظل جائحة فيروس كورونا.

من ناحية أخرى، شارك الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، في فعاليات البرنامج التدريبي لرؤساء الجامعات في إطار برنامج التعاون التدريبي المشترك بين وزارة التعليم العالي والأكاديمية الوطنية للتدريب، بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية فى مجال التدريب اللازم لرجال الدولة في مختلف الوظائف القيادية والحيوية في الجامعات المصرية.

جدير بالذكر، أن البرنامج يستهدف تدريب عدد 32 من قيادات الجامعات من خلال التدريب المكثف؛ بهدف زيادة تنمية القدرات والمهارات بما يتماشى مع طبيعة العمل، وبما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية فى التدريب؛ للتمكن من تحقيق المشاركة القوية والفعالة لإحداث التنمية الشاملة في المجتمع، هذا ويعتمد التدريب على تعزيز قيم التواصل الفعال والذكاء العاطفي والاجتماعي في تنمية وإدارة النجاح المؤسسي، والتعرف على تطبيقات الذكاء الوجداني في مختلف أوجه الحياة المهنية والحياتية وكيفية استقراء مطالب المستفيدين، إضافة إلى التأكيد على بعض المهارات المهمة، مثل: إدارة المشروعات والتخطيط، واستشراف المستقبل كأحد الركائز المهمة للاستقرار والتنمية في ضوء المخطط الإستراتيجي لمصر 2030م.