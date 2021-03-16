اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 مارس 2021 10:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

‏أكثر من 4 ملايين مغربى تلقو الجرعة الأولى من لقاح كورونا

الثلاثاء، 16 مارس 2021 09:00 م
‏أكثر من 4 ملايين مغربى تلقو الجرعة الأولى من لقاح كورونا لقاح - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة المغربية أن عدد المغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا /كوفيد-19/ بلغ 4 ملايين و236 ألفا و386 شخصا، بينما تلقى الجرعة الثانية من اللقاح مليون و960 ألفا و996 شخصا.
وأفاد بيان للوزارة، اليوم الثلاثاء، بأن المغرب تسلمت 8.5 مليون جرعة من لقاح /كوفيد-19/، منها 7 ملايين جرعة من لقاح استرازينكا المصنع في الهند، و1.5 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني.
وكانت وزارة الصحة المغربية أعلنت بدء المرحلة الثانية من التلقيح ضد فيروس كورونا منذ 23 فبراير للفئة العمرية من 60 إلى 64 سنة، في إطار توسيع دائرة التلقيح.


المغرب

كورونا

لقاح كورونا

كورونا فى المغرب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة