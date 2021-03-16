‏أكثر من 4 ملايين مغربى تلقو الجرعة الأولى من لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية أن عدد المغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا /كوفيد-19/ بلغ 4 ملايين و236 ألفا و386 شخصا، بينما تلقى الجرعة الثانية من اللقاح مليون و960 ألفا و996 شخصا.
وأفاد بيان للوزارة، اليوم الثلاثاء، بأن المغرب تسلمت 8.5 مليون جرعة من لقاح /كوفيد-19/، منها 7 ملايين جرعة من لقاح استرازينكا المصنع في الهند، و1.5 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني.
وكانت وزارة الصحة المغربية أعلنت بدء المرحلة الثانية من التلقيح ضد فيروس كورونا منذ 23 فبراير للفئة العمرية من 60 إلى 64 سنة، في إطار توسيع دائرة التلقيح.
أكثر من 4 ملايين مغربى تلقو الجرعة الأولى من لقاح كوروناالثلاثاء، 16 مارس 2021 09:00 م
لقاح - أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة المغربية أن عدد المغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا /كوفيد-19/ بلغ 4 ملايين و236 ألفا و386 شخصا، بينما تلقى الجرعة الثانية من اللقاح مليون و960 ألفا و996 شخصا.
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