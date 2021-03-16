وزير الشباب يضع حجر أساس 40 غرفة فندقية فى نادى قارون الرياضى بالفيوم.. صور

الفيوم - رباب الجالي

وضع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ظهر اليوم الثلاثاء، يرافقه الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، حجر الأساس لإنشاء 40 غرفة فندقية بالإضافة إلى 4 أجنحة نوم، ومن المقرر أن يتم تطوير مبنى الفندق القديم، والذى يحتوى على 20 غرفة فندقية، وذلك بنادى قارون الرياضى بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه .

وقال وزير الرياضة، إن إنشاء الفنادق الخاصة باستضافة الفرق والمنتخبات الرياضية هو من أهم متطلبات إقامة البطولات والمعسكرات الرياضية والشبابية، مشيراً إلى أن الـ40 غرفة فندقية بنادى هارون الرياضى ستكون إضافة قوية للقطاع الرياضى والشبابى فى تلك المنطقة من صعيد مصر .

كما افتتح الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، الملعب الخماسى المنجل بالنجيل الصناعى بنادى قارون، والذى يضم للمنشآت الرياضية المميزة بالنادى بتكلفة 650 ألف جنيه .

من جانبه، أشاد الدكتور أحمد الأنصارى، بالجهود البناءة لوزير الشباب والرياضة فى دعم المنظومة الرياضية والشبابية، مؤكداً الطفرة الإنشائية للشباب والرياضة فى عهد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة غير مسبوقة فى محافظة الفيوم، وكافة إنحاء الجمهورية.

وفى نهاية جولته التفقدية بالنادى، شارك الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة 200 شاب من محافظة الفيوم فى ماراثون للدراجات الهوائية .



الملعب الخماسى المنجل بالنجيل الصناعى



وزير الشباب والرياضة ومحافظ الفيوم بماراثون الدرجات الهوائية