وزير الرياضة يفتتح ملعب قانونى فى مركز شباب العدوة بالفيوم.. صور

الفيوم - رباب الجالي

افتتح الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ظهر اليوم الثلاثاء، يرافقه الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، الملعب القانونى لمركز شباب العدوة، والذى أنشأته الوزارة بتكلفة إجمالية تقدر بـ4 ملايين و600 ألف جنيه .

ومن المقرر أيضا أن يشهد مركز شباب العدوة، أعمال طرح استثمارى بنظامB.O.T حق الانتفاع والتى تتضمن إقامة حمام سباحة، 15 محلا تجاريا، 8 مكتب إدارى بتكلفة تتجاوز 20 مليون جنيه .

وقال وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تسعى لفتح آفاق استثمارية جديدة داخل المنشآت الشبابية والرياضية بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، موضحاً أن الوزارة لديها رؤية طموحة تشمل التوسع فى الطرح الاستثمارى بأنظمة مختلفة، وذلك لرفع كفاءة مراكز الشباب حتى تتناسب مع رؤية القيادة السياسية وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية.

وشدد وزير الشباب والرياضة، على ضرورة مراعاة كافة المواصفات والمعايير فى جميع الأعمال الإنشائية مع الجهات المنفذة، بحيث يتم الانتهاء منها وفق المواعيد والتوقيتات المحددة.

وعلى هامش افتتاح الملعب القانونى، شهد وزير الشباب والرياضة عروض فنية واستعراضية ورياضية لأعضاء مركز الشباب شملت " كاراتية، كونغ فو، تايكوندو" .

وفى نهاية جولته تفقد وزير الشباب والرياضة معرض أندية الفتاة والمرأة للمنتجات الحرفية واليدوية بمركز الشباب، والذى يأتى فى اطار تشجيع الوزارة نحو دعم ورعاية الفنون التراثية والصناعات الحرفية وإقامة معارض تسويقية لتلك المنتاجات وتضمن المعرض أشغال يدوية، كروشية، تطريز، والفنون التشكيلية التى تضمنت رسومات بالفحم والألوان الرصاص .



اهداء درع مركز شباب العدوة لوزير الشباب والرياضة



وزير الشباب والرياضة بمركز شباب العدوة



وزير الشباب والرياضة مع اللاعبين بمركز شباب العدوة



