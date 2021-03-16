ورقك ومستنداتك هتجيلك لحد البيت.. معايشة مع تجربة الحى المتنقل بسوهاج.. فيديو

سوهاج _ محمود مقبول

نفذت الإدارة المحلية بمحافظة سوهاج، ممثلة فى الوحدة المحلية لحى شرق محافظة سوهاج، تجربة جديدة هى الأولى من نوعها على مستوى محافظات الصعيد بأكملها وهى الحى المتنقل، عن طريق تجهيز سيارة مجهزة كمركز تكنولوجى متنقل لتقديم الخدمات الحكومية المختلفة للمواطنين فى سهولة ويسر، وتوفير الوقت والجهد عليهم.

وقدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا، ليبين أهم الخدمات التى تقدمها السيارة المتنقلة، حيث أوضح عامر عوض، رئيس الوحدة المحلية لحى شرق سوهاج، أن المركز التكنولوجى المتنقل يقوم بتقديم 46 خدمة متنوعة لجمهور المواطنين بنطاق حى شرق سوهاج فى مقدمتها تراخيص البناء وتراخيص الهدم وتراخيص توصيل المرافق وتراخيص المحلات والمطاعم وغيرها من الخدمات التى يحتاجها المواطن على مدار اليوم، وأن السيارة تم ربطها بشبكة معلومات وزارة التنمية المحلية، وهى تعمل من الساعة 8 صباحا وحتى 6 مساء كل يوما.

من جانبها أضافت مسئولة مركز تكنولوجيا المعلومات بحى شرق سوهاج، أن المركز التكنولوجى المتنقل يتبع كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا، حيث تم توفير المعقمات والمطهرات داخل المركز المتنقل، بالإضافة أنه لا يسمح لأى مواطن بالدخول لتلقى الخدمة إلا مرتديا للكمامة، وفى حالة عدم وجودها يقوم الحى بتوفير الكمامة له.

وأضافت مسئولة مركز تكنولوجيا المعلومات، أن الهدف من توصيل الخدمات للمواطن بمكان إقامته الحد من التكدس بالمراكز التكنولوجية الموجودة بنطاق الحى وهى تجربة فريدة من نوعها تعتمد على التطور الطبيعى للنظم المعلومات والتكنولوجيا.

أما أمجد زكريا، أحد المواطنين من متلقى الخدمة داخل السيارة فقد قال لــ"اليوم السابع"، إنه يتقدم بالشكر للقيادة السياسية، ووزارة التنمية المحلية، واللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، مؤكدا أن الحكومة تسير بخطى ثابتة فى سبيل توفير كافة السبل للمواطن من خلال تقديم الخدمات له فى مكان إقامته، وهذا أن دل فإنما يدل أن القيادة السياسية تسعى بشكل مستمر فى التطوير والتغيير إلى الأفضل وخاصة فى مجال التطور التكنولوجى.

يذكر أن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، دشن أمس الإثنين، خدمة "الحى المتنقل" بحى شرق سوهاج، وهى عبارة عن سيارة مجهزة كمركز تكنولوجى متنقل لتقديم الخدمات الحكومية المختلفة للمواطنين فى سهولة ويسر، وتوفير الوقت والجهد عليهم.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ سوهاج يرافقه أحمد سامى القاضى، نائب المحافظ، عددا من السيارات والمعدات الجديدة المنضمة حديثا لحى شرق لدعم منظومة النظافة وخدمة المواطنين، بحضور عامر عوض رئيس الحى.

وقال الفقى فى بيان، إنه تم تفعيل خدمة الحى المتنقل لأول مرة بسوهاج فى سبتمبر الماضى بحى غرب، لتكون الخدمة الأولى من نوعها على مستوى محافظات الصعيد، واليوم ندشن ثانى سيارة متنقلة بحى شرق للتيسير على المواطنين، وتلقى طلبات التصالح والتراخيص والمرافق وغيرها من الخدمات التى تقدمها المراكز التكنولوجية.