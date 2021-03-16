هدايا الرئيس السيسى للمصريين.. زيادة رواتب وترقيات ومعاشات.. فيديو

فى مفاجأة سارة لملايين المصريين، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة رواتب جميع العاملين بالدولة بإجمالى 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.

الرئيس وجه أيضا بإقرار علاوتين بتكلفة 7,5 مليار جنيها لأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

هدايا الرئيس لم تتوقف عند ذلك لكنه وجه بزيادة الحافز الإضافى لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة 17 مليار جنيه

ووجه بترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية فى 30/6/2021 بما يحقق تحسنًا فى أجورهم بقيمة إجمالية تقدر بمليار جنيه.، بالإضافة إلى تخصيص برنامج حافز مالى يقدر بـ1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

هدايا الرئيس لم تقتصر على الموظفين فقط لكنها شملت كبار السن فوجه بزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة 31 مليار جنيه.