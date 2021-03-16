مياه بنى سويف: "القطع الموفرة" توفر من 40 لـ60% من الاستهلاك يوميا

بنى سويف هانى فتحى

قال المهندس أحمد محمود صحصاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، إن تركيب القطع الموفرة لاستهلاك المياه، يوفر من الاستهلاك اليومى بنسبة من 40 إلى 60%، والذى ينعكس بشكل مباشر فى فاتورة المياه، مشيرا إلى أهمية نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك ورفع الوعى المائى للمواطنين، تزامنا مع اليوم العالمى للمياه فى 22 مارس من كل عام.

وأشار رئيس "مياه بنى سويف"، إلى إطلاق شركة مياه بنى سويف، عددا من المبادرات لتوعية المواطنين، واستهداف الفئات العمرية المختلفة، والتركيز على دور المرأة، وتنفيذ حملات التوعية بالقرى التى تشهد تنفيذ مشروعات ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

وأوضح رئيس "مياه بنى سويف"، أن شعار المبادرة الأولى (احسبها صح) بهدف توعية المواطنين، مشيرا إلى أنه تم إطلاق مبادرة (خليها مهنتك ... ووفرى مهيتك) بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة والتى تهدف إلى تعليم سيدات البيوت أساسيات السباكة البسيطة للحفاظ على المياه.

وأضاف أن إدارات التوعية والمشاركة المجتمعية والإعلام بالشركة بدأت بتنفيذ حملات توعوية بقرية بنى عدى مركز ناصر، حيث تم عقد لقاءات مع المواطنين للتعريف بأهمية الترشيد والقطع الموفرة والحفاظ على الخدمات والمشروعات القومية التى تنفذها الشركة.