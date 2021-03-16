ذكرت مصادر أفغانية أن شخصين اثنين لقيا حتفهما، فيما أصيب 6 آخرون إثر هجوم شنه مسلحون اليوم الثلاثاء، على حافلة تقل أساتذة وطلابا من جامعة بغلان فى مدينة "بل خمرى" بإقليم "بغلان".
ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن الشرطة إن الحادث وقع في ضواحى مدينة "بل خمرى" عندما كانت الحافلة التي تقل نحو 25 شخصا في طريقها إلى جامعة بغلان، كما ألقت باللائمة على حركة "طالبان" في هذا الهجوم.
ولم يرد أى تعليق بعد من جانب حركة طالبان على هذا الهجوم.
يذكر أن امرأة لقت مصرعها وأصيب 15 مواطنًا آخرون، الاثنين، إثر انفجار حافلة فى منطقة داهان باخ بالعاصمة الأفغانية كابول.
ورجحت شرطة كابول - وفقًا لوكالة خاما برس الأفغانية، أن تكون السيارة تابعة لوزارة الاتصالات وتحمل عاملين بها، إلا أنه لم يتم تأكيد ذلك، مشيرة إلى أن حصيلة التفجير هي 15 مصابًا فقط.
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