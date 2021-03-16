ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن الشرطة إن الحادث وقع في ضواحى مدينة "بل خمرى" عندما كانت الحافلة التي تقل نحو 25 شخصا في طريقها إلى جامعة بغلان، كما ألقت باللائمة على حركة "طالبان" في هذا الهجوم.

ولم يرد أى تعليق بعد من جانب حركة طالبان على هذا الهجوم.