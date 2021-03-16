اليوم السابع
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مطار الغردقة يستقبل أول رحلة طيران من كازاخستان منذ جائحة كورونا بالورود.. صور

الثلاثاء، 16 مارس 2021 08:15 م
مطار الغردقة يستقبل أول رحلة طيران من كازاخستان منذ جائحة كورونا بالورود.. صور مطار الغردقة يستقبل الركاب بالورود والشيكولاتة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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استقبل مطار الغردقة الدولى، مساء اليوم الثلاثاء، أول رحلة طيران قادمة من دولة كازاخستان، بعد توقفها لفترة طويلة بسبب كورونا، وعلى متنها 160 راكبا، تسيرها لأول مرة الشركة الوطنية للطيران فى دولة كازاخستان "إير أستانا".

ونظمت إدارة العلاقات العامة بمطار الغردقة الدولى، وفق بيان اليوم الثلاثاء، استقبالا حافلا للركاب الوافدين من دولة كازاخستان، حيث قدموا لهم الورود والشيكولاته، واستقبلت إدارة المطار الطائرة بمدافع المياه كترحيب بها بعد انقطاع .

وقال حسين عطا، مدير الشركة الوطنية للطيران الكازاخستانى "إير أستانا" فى مصر، إن الشركة ستسير رحلتين أسبوعيتين لمطار الغردقة الدولى، حيث من المقرر أن تصل الرحلة الأخرى يوم الجمعة المقبلة، مؤكدا على أن الشركة تسير 7 رحلات أسبوعية من مطارات الماتى ونور سلطان لمطار شرم الشيخ الدولى، ومن المتوقع ارتفاع معدلات الرحلات الوافدة بمطارى شرم الشيخ والغردقة خلال الأشهر القليلة المقبلة .

مطار الغردقة يستقبل الركاب بالورود والشيكولاته (2)
مطار الغردقة يستقبل الركاب بالورود والشيكولاتة 

 

مطار الغردقة يستقبل الركاب بالورود والشيكولاته (1)
مطار الغردقة يستقبل الركاب بالورود والشيكولاتة
 
الغردقة تستقبل اول رحلة كازاخستانية
الغردقة تستقبل أول رحلة من كازاخستان
 
وصول اول رحلة طيران كازاخستانية (2)
جانب من وصول الرحلة 

مطار الغردقة

كازاخستان

الطيران الكازاخستاني

البحر الاحمر

اخبار مصر

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