مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين إثر سقوط طائرة خاصة على سيارة بفلوريدا.. فيديو وصور

كتب محمد شعلان

سجلت كاميرا مراقبة أمام منزل فى ولاية فلوريدا الأمريكية، حادثا مروعا للحظة سقوط طائرة خاصة واصطدامها بسيارة فى أحد شوارع مدينة بيمبروك باينز، وأظهرت اللقطات الطائرة الصغيرة وهى ترتطم فجأة بالسيارة لتتحول إلى كرة من النيران، وأدى الحادث إلى وفاة راكبين على متن الطائرة، وإصابة أم وطفلها كانا داخل السيارة.

وذكرت الشبكة الإخبارية الأمريكية، أن القتيلان كانا في قمرة قيادة الطائرة الصغيرة، فيما كان هناك شخص بالغ أصيب في الحادث ومعه طفل كانا يستقلان السيارة، وجرى نقلهما بعد الحادثة فورا إلى المستشفى لتلقى العلاج، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة nbc news.



مكان الحادث



الطائرة تصطدم بالسيارة

وأفادت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، بأن الطائرة تحطمت في مدينة بيمبروك باينز بولاية فلوريدا بعد دقائق قليلة من إقلاعها من المطار، دون معرفة سبب عطل الطائرة وسقوطها على الأرض بعد دقائق فقط من الاقلاع.



الحريق فى مكان الحادث



حريق الطائرة

وفى واقعة مشابهة، وثقت كاميرات الهواتف - فى وقت سابق - لحظة اصطدام طائرة صغيرة بسيارة بعد تعطل محركها الذى أجبرها على الهبوط اضطراريا على طريق سريع في ولاية كاليفورنيا، حيث ذكرت جريدة ديلى ميل البريطانية، أن الطيار جوش ريدسون، ووالده، كانا متجهين إلى منزلهما في مدينة نابا، لكن الطائرة فقدت قدرتها على الطيران تقريبًا بعد إقلاعها واضطر للهبوط في مدينة ليفرمور بالقرب من 580 في شارع إيزابيل.

وأظهرت اللقطات التي صورها أحد الشهود، الطائرة وهي تصطدم بجانب سيارة لكزس سيدان بيضاء بقوة تجعلها تتحرك للخلف وتبدأ في الاهتزاز، وقالت وكالة الطيران الفيدرالية، التي تجري تحقيقا في عطل المحرك، إنه لم تقع إصابات لأي شخص متورط في الحادث.

وقال "ريدسون"، إن الطائرة ذات الأربعة مقاعد كانت قادرة على الارتفاع حوالي 500 قدم قبل أن تبدأ في الهبوط باتجاه الطريق، وقرر الطيار استخدام الطريق كمدرج مؤقت للهبوط بالطائرة ذات المحرك الواحد.