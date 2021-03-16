رام الله (أ ش أ)

أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية، فى القدس، عن اقتحام 43 مستوطنا المسجد الأقصى المبارك، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وأفادت الدائرة فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الثلاثاء، بأن المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية فى باحاته، قبل أن يغادروه من باب السلسلة. وأضافت الدائرة أن "خبراء آثار" إسرائيليين، برفقة ضباط من شرطة الاحتلال، اقتحموا مصلى قبة الصخرة بالقوة، وأزالوا ساترا يفصل المصلى عن مقر لجنة الإعمار التابعة لدائرة أوقاف القدس فى القبة.

وفى سياق أخر جرفت آليات تابعة لمستوطنى مستوطنة "خارصينا"، أرضا زراعية فى منطقة "البقعة" شرق الخليل الفلسطينية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الثلاثاء، أن المستوطنين يحاولون الاستيلاء على الأرض، التى تبلغ مساحتها 25 دونما (الدونم يعادل ألف متر مربع)، بالقوة، وحراثتها، والتوسع فيها، مشيرة إلى أنها المرة الخامسة عشرة التي يحاولون فيها الاستيلاء عليها.

وأضافت الوكالة أن نشطاء من تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان، ونشطاء المقاومة الشعبية، طردوا المستوطنين المتطرفين.

يذكر أن أراضى البقعة "سلة الخليل الغذائية" تشهد حملة مسعورة من قبل الاحتلال والمستوطنين، من تجريف للأراضى الزراعية، وهدم لبرك المياه التى يعتمد عليها المزارعون فى رى محاصيلهم ومزروعاتهم، بهدف ترحيل المواطنين قسرا عن أراضيهم لصالح الاستيطان.

فى سياق أخر، أقتحم مستوطنون مقامات دينية إسلامية فى بلدة عورتا جنوب نابلس، وأدوا طقوسا تلمودية داخلها.