اليوم السابع
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محافظ بورسعيد يفاجئ تجار الاستيراد بحزمة تيسيرات جديدة.. تعرف عليها

الثلاثاء، 16 مارس 2021 10:57 ص
محافظ بورسعيد يفاجئ تجار الاستيراد بحزمة تيسيرات جديدة.. تعرف عليها اجتماع محافظ بورسعيد بمركز الخدمات الاستيرادية
بورسعيد - محمد فرج

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عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا لمتابعة سير العمل فى مركز الخدمات الاستيرادية والغرفة التجارية ، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، ومحمد سعدة رئيس الغرفة التجارية ، والمستشار إبراهيم عبد الغفار مستشار المحافظة للاستثمار ومسئولى مركز الخدمات الاستيرادية.

يأتى ذلك فى إطار متابعة وحل مشاكل التجار، فيما يتعلق بمستندات الاستيراد برسم المنطقة الحرة.

وأعلن المحافظ أنه تم الاتفاق على اعتماد التحويل البنكى بختم البنك، على أن يقدم التاجر باقى المستندات الأصلية لمركز الخدمات الاستيرادية عند إصدار قرار الاستيراد ، للتأكد من سلامة العملية الاستيرادية طبقا لما جاء بدليل الإجراءات الذى أقره مجلس المدينة الحرة.


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بورسعيد

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سلامة العملية الاستيرادية

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