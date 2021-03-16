مجازاة 5 من العاملين بالقوى العاملة نتيجة مخالفات صيانة بمبنى الديوان العام

كتب أحمد عبد الهادى

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، 5 من العاملين بوزارة القوى العاملة فى اتهامهم بارتكاب مخالفات فى ترميم وتجديد دورات المياة لمبنى ديوان عام الوزارة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن.

وقضت المحكمة بخصم أجر 5 أيام من راتب مدير عام الخدمات الإدارية سابقًا بوزارة القوى العاملة ، ووجهت عقوبة التنبيه لرئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة سابقًا ، كما خصمت أجر 15 يومًا من راتب باحث أول بوزارة المالية ومندوب بوزارة القوى العاملة .

كما قضت المحكمة ببراءة فنى سباك ، ونائب رئيس القسم الفنى بوزارة القوى العاملة من التهم المنسوبة لهم .

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول والثانى بأنهما فى 2014 ، أهملا في الإشراف ومتابعة تنفيذ شركة مقاولات لبنود عملية ترميم وصيانة دورات المياة بالوزارة ، مما ترتب عليه تنفيذ المقاول للأعمال بالمخالفة لبنود أمر الإسناد ، مما ترتب عليه تسهيل حصول مقاول العملية على مبلغ 32 الف و690 جنيه بدون وجه حق قيمة ما لم يتم تنفيذه.

ونسبت للثالث، تقاعس عن إشراك المختصين بشؤون المقر في إجراءات طرح وتنفيذ عملية ترميم وصيانة دورات المياة بديوان الوزارة ، وإصدر أمر تكليف للفنيين المشرفين على متابعة تنفيذ العملية المشار إليها رغم عدم إختصاصه بذلك ، مما أسهم في عدم تنفيذ الأعمال على وجه الدقة وبالتالي تسهيل حصول المقاول على مبالغ مالية دون وجه حق.

الرابع:

و لم يتخذ الرابع الإجراءات اللازمة حيال تشكيل لجان الإشراف على العملية محل التحقيق ، وإعتمد إستمارة لإستخراج شيك بمبلغ 162 ألف و226 جنيها و80 قرشا مما سهل حصول المقاول على مبلغ 32 الف و690 جنيه بدون وجه حق بالرغم من عدم تنفيذه كافة بنود أمر الإسناد .