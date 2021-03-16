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لجنة حماية الطفل تحبط زواج 5 فتيات قاصرات بمركز دار السلام سوهاج

الثلاثاء، 16 مارس 2021 01:22 م
لجنة حماية الطفل تحبط زواج 5 فتيات قاصرات بمركز دار السلام سوهاج زواج قاصرات - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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أعلنت وحدة حماية الطفل الفرعية بمركز دارالسلام جنوب شرق محافظة سوهاج، برئاسة عبد المنعم عبد القوي رئيس مدينة دار السلام، عن إحباط زواج 5 حالات زواج مبكر لفتيات قاصرات تتراوح أعمارهن ما بين 14 و 16 سنة، وتم أخذ التعهدات اللازمة على أولياء أمورهن، بعدم إتمام الزواج قبل بلوغ السن القانونية.

ترجع الواقعة عقب ورد عدة بلاغات لوحدة الحماية من «خط نجدة الطفل»، يفيد قيام 5 أسر بإحدي قري مركز دار السلام بنيتهم إتمام زواج 5 فتيات قاصرات تتراوح أعمارهن ما بين 14 إلي 16 سنة، ثلاثة من هن بمرحلة التعليم الإعدادي واثنتين بمرحلة التعليم الثانوي الفني.

على الفو،ر تم التحرك إلى أسر الفتيات، و أسر العرسان المتقدمين للزواج من الفتيات، للعدول عن الزواج الذي كان مقرر زفافهن بعد عيد الفطر المبارك قبل بلوغ السن القانونية، وتم إيضاح الأضرار الصحية والمخاطر التي تحدث عن إتمام الزواج في هذا السن.

وأكد مقرر اللجنة بمركز دار السلام، أنه تم إيقاف الزيجات الخمسة وتم أخذ التعهدات اللازمة على أولياء أمور الفتيات بعدم زواجهن قبل بلوغهن السن القانونية 18 سنة، وسيتم متابعة تلك الحالات بشكل منتظم لضمان عدم إتمام الزواج قبل السن القانونية.


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