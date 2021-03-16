غلق وتشميع 3 مراكز طبية خاصة بالمخالفة بالزقازيق

الشرقية- إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على كافة المنشآت الطبية والصيدليات ومخازن بيع الأدوية والمستلزمات الطبية بمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لإحكام الرقابة والسيطرة على غير المرخص منها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، خاصة فى ظل الظروف الحالية، بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا وحفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، أشار سعد الفرماوى السكرتير العام للمحافظة، فى بيان، إلى قيام الإدارة العامة للشئون الإقتصادية بالإشتراك مع إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بالتنسيق مع مديريتى الشئون الصحية والتموين وجهاز حماية المستهلك، بشن حملات تفتيشية مفاجئة على 3 مراكز طبية خاصة بمنطقة الغشام بمدينة الزقازيق لمراجعة تراخيصها، والتأكد من عدم بيعها أدويه مخالفة أو منتهية الصلاحية تعرض صحة المواطنين للخطر.

من جانبه، أوضح أحمد محمد عطية مدير عام الشئون الإقتصادية بالديوان العام أن اللجان المشكلة قامت بمداهمة مجمع عيادات طبيه تابع لأحد مراكز العلاج بالأعشاب بمنطقة الغشام بمدينة الزقازيق يعمل بالمخالفة وتم تحريز 44 سرنجة معدة للحقن تحتوى على مواد مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة مما يعرض صحة المرضى للخطة مشيراً إلى أنه تم التفتيش على مركز لبيع المنتجات العشبية وتم تحريز381 علبة وزجاجة لمواد عشبية مجهولة المصدر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بوجود أصناف دوائية غير مرخصة ومجهولة المصدر فى مكان غير مرخص لبيع وتجارة الأدوية.

وأضاف مدير عام الشئون الاقتصادية بالديوان العام، أنه تم تحرير محاضر بأرقام ( 290-291-292) لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ ثان الزقازيق وتحرير محضر إدارة منشأه طبيه بدون ترخيص وتحرير محاضر بوجود أدوية مجهولة المصدر فى مكان غير مسموح له ببيع وتداول الأدوية وتم غلق وتشميع المراكز الطبية المخالفة ، مؤكداً استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على الصيدليات ومنافذ بيع الأدوية بنطاق المحافظة، لضمان وصول دواء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.