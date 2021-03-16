علماء يبتكرون تقنية جديدة لعلاج مرض الانسداد الرئوي المزمن

كتبت هند عادل

أظهرت دراسة جديدة بجامعة تمبل في فيلادلفيا الأمريكية ونشرت في مجلة الطب السريري والتي تصدرها الكلية الملكية للأطباء بلندن، أن جهازا جديدا يرسل الهواء الساخن إلى الأنف، يمكن أن يعالج مرض الانسداد الرئوي المزمن كما أن هذه التقنية التي تم استخدامها مؤخرًا أيضًا لعلاج مرضى كورونا تعمل على تحسين ضيق التنفس وأعراض أخرى لمرض الانسداد الرئوي المزمن بنسبة 50 % لدى بعض المرضى.



علاج الانسداد الرئوى

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية مرض الانسداد الرئوي المزمن هو مصطلح شامل لمجموعة من الحالات المزمنة والمتقدمة في الرئة، بما في ذلك انتفاخ الرئة والتهاب الشعب الهوائية المزمن، تشمل الأعراض السعال الصدري المستمر مع البلغم والصفير والتهابات الصدر المتكررة.

يعمل الجهاز الجديد من خلال توفير تدفق سريع للهواء يصل إلى 60 لترًا في الدقيقة لفتح المسالك الهوائية وتقليل المخاط وطرد ثاني أكسيد الكربون من الرئتين والممرات الهوائية، ويتسبب انتفاخ الرئة في إتلاف الأكياس الهوائية المرنة عادة في الرئتين، حيث يتم امتصاص الأكسجين في مجرى الدم يؤدي ذلك إلى انهيارها بحيث تصبح الرئتان مليئة بالثقوب الأكبر التي تحبس الهواء، كما أن في التهاب الشعب الهوائية المزمن ، تلتهب بطانة الشعب الهوائية ، مما يؤدي إلى انتفاخها وإنتاج البلغم.

تشمل العلاجات القياسية موسعات الشعب الهوائية أو أجهزة الاستنشاق (التي تعمل على إرخاء العضلات حول المسالك الهوائية) ، والعلاج بالأكسجين ، والجراحة لإزالة أنسجة الرئة التالفة لتسهيل التنفس.

لكن الباحثين المشاركين في الدراسة التي أُجريت على جهاز الهواء الساخن، والتي نُشرت في مجلة الطب السريري ، يقولون إنه على الرغم من المجموعة الواسعة من العلاجات المتاحة حاليًا، فإن العديد من المرضى لا يتحكمون بشكل مناسب في أعراضهم، وعلاج الأنف عالي التدفق هو علاج غير جراحي يوفر هواء مرطبًا غنيًا بالأكسجين ، ويتم تسخينه حتى 37 درجة مئوية ، من خلال أنبوب أنفي.

تم استخدام هذا لعلاج فشل الجهاز التنفسي ، والذي يحدث عندما لا يحتوي الدم على كمية كافية من الأكسجين أو عندما يحتوي على كمية كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، كما ساعد مؤخرًا في منع المرضى الذين يدخلون المستشفى بفيروس كورونا من الحاجة إلى التنبيب، حيث يتم إدخال أنبوب في مجرى الهواء الرئيسي وهو يختلف عن العلاج بالأكسجين القياسي ، حيث يكون الهواء باردًا وجافًا (غير مرطب) ، مما قد يؤدي إلى التهاب الشعب الهوائية.

في الدراسة، حلل أطباء من جامعة تمبل في فيلادلفيا بالولايات المتحدة البيانات من عدد صغير من التجارب السريرية، وأفادوا أن ضيق التنفس ونوعية الحياة والقدرة على ممارسة الرياضة ، تحسنت جميعها بشكل ملحوظ في المرضى الذين تلقوا علاجًا أنفيًا عالي التدفق ، مقارنةً بأولئك الذين تلقوا علاجًا تقليديًا بالأكسجين استخدم المرضى الجهاز لمدة ثماني ساعات في اليوم.

قال الدكتور ريتشارد راسل ، استشاري طب الصدر ورئيس الجهاز التنفسي في NHS England "هذه المراجعة لدور علاج الأنف عالي التدفق في مرض الانسداد الرئوي المزمن توضح كيف يعمل هذا العلاج على تقليل الأعراض وتحسين نوعية الحياة لمرض الانسداد الرئوي المزمن، لقد استخدمنا هذا العلاج ضد فيروس كورونا، والآن قد تكون هناك طريقة جديدة ومثيرة لاستخدامه لتحسين حياة المرضى المصابين بهذا المرض.