ضبط سلع تموينية قبل بيعها بالسوق السوداء بكفر الزيات.. صور وفيديو

الغربية - فريق المحافظات

تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، من ضبط كميات كبيرة من السلع التموينية سكر وزيت، خلال حملة مكبرة بمركز كفر الزيات، قبل بيعهم بالسوق السوداء.

كان وكيل وزارة التموين بالغربية ، قد وجه بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع أساليب الاستيلاء على السلع التموينية المدعم بجميع أنواعها خاصة الزيت والسكر والأرز.

ووردت معلومات لوكيل وزارة التموين، بقيام بعض أمناء مخازن شركة الجملة بالتلاعب فى صرف السلع التموينية المدعمة وتجميع كميات منها بغرض الاتجار بها فى السوق السوداء، وتم تشكيل حملة تموينية من إدارة تموين كفر الزيات تضم مدير إدارة تموين كفر الزيات يرافقة مفتشى قسم الرقابة التموينية بإدارة تموين كفر الزيات وذلك للمرور المفاجئ على فروع شركة الجملة بكفر الزيات وعمل جرد لهذه الفروع وإجراء المحاسبة التموينية السلع التموينية المدعمة الموجودة بها.

وأسفرت الحملة عن ضبط سلع تموينية مدعمة تم تجميعها بمعرفة 2 من المسؤولين عن هذه الفروع بقيمة 71511 جنيه، وتم التحفظ على المضبوطات على ذمة المحاضر.

كما تم تحرير محضر جنحة رقم 6932 جنح كفر الزيات لسنة 2021 ، ضد المسؤول عن أحد فروع شركة الجملة بكفر الزيات لحيازتة وتجميع بدون وجه حق بغرض الاتجار فى السوق السوداء سلع تموينية مدعمة بقيمة 25938 جنية عبارة عن زيت وسكر وأرز تموينى مدعم. وتحرير محضر جنحة رقم 6933 لسنة 2021 مركز كفر الزيات ضد المسؤل عن أحد فروع شركة الجملة بكفر الزيات ، لحيازته وتجميع بدون وجه حق بغرض الاتجار فى السوق السوداء سلع تموينية مدعمة بقيمة 45573 جنيه عبارة عن زيت وسكر وأرز ومكرونة وسمنة وخل وسلع تموينية مدعمة، وتم التحفظ عليها على ذمة المحضر لحين تصرف النيابة العامة.

كما أسفرت الحملة أيضا عن ضبط المسؤول عن أحد مخازن تعبئة السكر التموينى المدعم بمدينة كفر الزيات، وذلك لقيامة بالغش التجارى والتدليس وتدوين بيانات تاريخ إنتاج وهمية وغير حقيقة على الأكياس وتدوين تاريخين إنتاج بالمخالفة للقانون 107 لسنة 1994، وتم ضبط كمية تقدر بـ10 آلاف كيس معدة للتعبئة مدون عليها البيانات الوهمية وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



السكر المضبوط



السلع التموينية المضبوطة بمخازن المجمعات