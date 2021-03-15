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غدا شبورة على الطرق وطقس دافئ بالقاهرة الكبرى والعظمى بالعاصمة 24 درجة

الإثنين، 15 مارس 2021 02:11 م
غدا شبورة على الطرق وطقس دافئ بالقاهرة الكبرى والعظمى بالعاصمة 24 درجة شبورة
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا الثلاثاء، طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح نشطة، وطقس حار جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء، ونشاط رياح على جنوب سيناء. 

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على كافة الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 15 درجة.
 


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