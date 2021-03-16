شبورة على الطرق غدا وطقس دافئ بالقاهرة الكبرى والعظمى بالعاصمة 24 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا، الأربعاء، جو دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة، ومعتدل على السواحل الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، وطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس دافئ على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء، ونشاط رياح على السواحل الغربية، وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على جميع الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 15 درجة.