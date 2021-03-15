كتبت : سماح حمدى

تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 15-3-2021، أمام الجنيه المصرى، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 48.91 جنيه للشراء، 52.11 جنيه للبيع، 48.92 جنيه للشراء، 52.03 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأحد.

وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 51.76 جنيه للشراء، 52.11 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل تراجعت بتكوين بشكل حاد من جديد اليوم الاثنين، وذلك بعد بلوغها مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 61 ألفا و781.83 دولار في مطلع الأسبوع عقب توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن على حزمته للتحفيز المالي البالغ قيمتها 1.9 تريليون دولار وتوجيهه بتسريع التطعيمات.



وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي:



سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.76 جنيه للشراء.

52.11 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

48.91 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 48.92 جنيه.

52.11 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 52.03 جنيه. سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

48.92 جنيه للشراء.

52.03 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس

51.66 جنيه للشراء.

52.11 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

48.89 جنيه للشراء.

52.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

48.96 جنيه للشراء.

52.15 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.51 جنيه للشراء.

52.15 جنيه للبيع.