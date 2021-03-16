اليوم السابع
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روسيا: الشعب السورى بحاجة ماسة لمساعدة دولية جماعية

الثلاثاء، 16 مارس 2021 06:30 ص
روسيا: الشعب السورى بحاجة ماسة لمساعدة دولية جماعية مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نبينزيا
وكالات

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قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نبينزيا إن الشعب السوري بحاجة ماسة لمساعدة دولية جماعية.

وأضاف، في جلسة إحاطة لمجلس الأمن حول سوريا، أن "قوات أجنبية استغلت الاضطرابات التي وقعت مارس 2011 في سوريا لتأجيج الأوضاع في البلاد. كان هدف (هذه القوات) إطاحة السلطات السورية الشرعية وإعادة تكوين نموذج البلاد على هواها".

وشدد على أن "مجموعات مسلحة غير شرعية، بعضها دولية، استفادت من ذلك للتوسع"، مجددا مطالبة بلاده بخروج كل القوات الأجنبية غير المرحّب بها من قبل دمشق، من سوريا.

 

 


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روسيا

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الأزمة السورية

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