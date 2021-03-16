اليوم السابع
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رئيس هيئة تنشيط السياحية يشارك في فعاليات مؤتمر اتحاد المسوقين

الثلاثاء، 16 مارس 2021 12:15 ص
رئيس هيئة تنشيط السياحية يشارك في فعاليات مؤتمر اتحاد المسوقين جانب من المؤتمر
كتب: محمد أسعد

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شارك المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في حضور فعاليات الدورة السادسة لمؤتمر اتحاد المسوقينThe Marketers League .

وخلال المؤتمر، تم مناقشة العديد من الموضوعات من بينها أهم محاور التسويق الاستراتيجي والإلكترونى والتحول الرقمي في قطاع السياحة والآثار، وذلك بمشاركة فعالة وبحضور العديد من المسوقين من كبريات الشركات المصرية والعالمية.

ومن جانبه، أشار المهندس أحمد يوسف إلى أهمية هذا المؤتمر، حيث يعتبر كياناً هاماً لالتقاء جميع المسوقين من مختلف أنحاء العالم، إذ يشارك فيه عدد من المسوقين والأكاديميين المصريين والدوليين في مجال التسويق وريادة الأعمال، مما يتيح الفرصة لعرض وجهات نظر متباينة وعرض كل ما هو جديد في مجال الاستراتيجيات والاتجاهات التسويقية وتبادل المعرفة والخبرة، بالإضافة إلى حضور شخصيات رفيعة المستوى كالوزراء المشاركين وعدد من أبرز الخبراء العالميين والرموز السياحية .

ويهدف المؤتمر إلى إيجاد حلول تسويقية وأفكار رائدة بعد أزمة فيروس كورونا وتأثيراتها المختلفة على كافة الأصعدة الدولية، وتأثيرها على التجارة والصناعات المختلفة في مصر ودول العالم، بالإضافة إلى بحث سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في ظل الظروف الراهنة، وكيفية تطوير آليات وأساليب التسويق في العصر الحديث.


اتحاد المسوقين

تنشيط السياحة

الترويج للسياحة في مصر

السياحة والآثار

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