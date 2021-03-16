رئيس لجنة الخارجية والأمن فى الكنيست: الاستيطان فى الضفة الغربية أمر واقع غير قابل للتغيير

كتب - هاشم الفخرانى

قال رئيس لجنة الخارجية والأمن فى الكنيست الإسرائيلى تسفى هاوزر والعضو فى حزب "تكفا حداشا"، إن الاستيطان الإسرائيلى فى الضفة الغربية وضع غير قابل للتغيير.

وأوضح فى تصريحات مع التلفزيون الإسرائيلى، أنه على الرغم من أن هناك تعهد من رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو لرئيس الولايات المتحدة، جو بايدن بعدم التوسع فى الاستيطان إلا أنه لا يمكن تجميد الاستيطان وأنه أمر واقع غير قابل للتغيير، حيث أن هناك أكثر من نصف مليون إسرائيلى يعيشون فى مستوطنات الضفة الغربية.

وأكد أنه لا يمكن إعادة الوضع إلى ما كان عليه، فى الضفة الغربية، واستشهد بما تفعله تركيا بنقل مواطنين إلى قبرص، ولا أحد يطالب بإخلائهم لحل الصراع هناك.

وستجرى فى إسرائيل انتخابات برلمانية فى 23 الجارى لاختيار الحزب الذى سيشكل الحكومة الجديدة واختيار رئيس وزراء لتشكيل الحكومة الجديدة.