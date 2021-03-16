اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 مارس 2021 01:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس لجنة الخارجية والأمن فى الكنيست: الاستيطان فى الضفة الغربية أمر واقع غير قابل للتغيير

الثلاثاء، 16 مارس 2021 12:40 م
رئيس لجنة الخارجية والأمن فى الكنيست: الاستيطان فى الضفة الغربية أمر واقع غير قابل للتغيير رئيس لجنة الخارجية بالكنيست
كتب - هاشم الفخرانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال رئيس لجنة الخارجية والأمن فى الكنيست الإسرائيلى تسفى هاوزر والعضو فى حزب "تكفا حداشا"، إن الاستيطان الإسرائيلى فى الضفة الغربية وضع غير قابل للتغيير.

وأوضح فى تصريحات مع التلفزيون الإسرائيلى، أنه على الرغم من أن هناك تعهد من رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو لرئيس الولايات المتحدة، جو بايدن بعدم التوسع فى الاستيطان إلا أنه لا يمكن تجميد الاستيطان وأنه أمر واقع غير قابل للتغيير، حيث أن هناك أكثر من نصف مليون إسرائيلى يعيشون فى مستوطنات الضفة الغربية.

وأكد أنه لا يمكن إعادة الوضع إلى ما كان عليه، فى الضفة الغربية، واستشهد بما تفعله تركيا بنقل مواطنين إلى قبرص، ولا أحد يطالب بإخلائهم لحل الصراع هناك.

وستجرى فى إسرائيل انتخابات برلمانية فى 23 الجارى لاختيار الحزب الذى سيشكل الحكومة الجديدة واختيار رئيس وزراء لتشكيل الحكومة الجديدة.

 

 

 

 


إسرائيل

الكنيست

تل ابيب

القدس المحتلة

بنيامين نتنياهو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كل ما تريد معرفته عن انتخابات الكنيست والأحزاب المشاركة وفرص الفوز

الثلاثاء، 09 مارس 2021 05:57 م

يرفض حل الدولتين.. تعرّف على منافس نتنياهو فى انتخابات الكنيست المقبلة

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 03:13 م

قبل شهر من انتخابات الكنيست.. من سيفوز برئاسة الحكومة الإسرائيلية المقبلة؟.. استطلاعات الرأى: نتنياهو الأقرب ولكن بشق الأنفس.. سيحصل على 29 مقعداً فقط.. ومكالمة بايدن ستكون "مغارة على بابا"

الأربعاء، 17 فبراير 2021 12:30 ص

"الليكود" يحصل على 29 مقعدا فى استطلاعات الرأى قبل شهر من انتخابات الكنيست

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 04:14 م

عضو عربي بالكنيست يتهم حكومة نتنياهو بالتواطؤ مع الجريمة في القطاع العربي بإسرائيل

الخميس، 04 فبراير 2021 03:00 ص

معاريف: نتنياهو عرض على عربية مسلمة خوض انتخابات الكنيست على قائمة الليكود

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 08:11 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة