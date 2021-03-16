رئيس "علماء المسلمين" ببوركينا فاسو: مواقف الرئيس السيسى أنقذت بلادنا من الإرهاب

كتب على عبد الرحمن

أكد بو بكر يوجو، رئيس اتحاد جمعيات المسلمين بدولة بوركينا فاسو، أن مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمساندة المصرية لدولة بوركينا فاسو أسهمت بقوة فى تجنيب بوركينا فاسو ويلات الجماعات الإرهابية .

جاء ذلك خلال زيارة يوجو، اليوم الثلاثاء، للبرلمان المصرى فى صحبة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ونخبة من ضيوف مؤتمر " حوار الأديان والثقافات" من العلماء الأفارقة.



بو بكر يوجو رئيس اتحاد جمعيات المسلمين بدولة بوركينا فاسو

كما أشاد بو بكر يوجو بدور وزارة الأوقاف المصرية فى أفريقيا، وبالمؤتمر الدولى الحادى والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذى عقد بالقاهرة يومى 13، 14 مارس 2021م تحت عنوان : "حوار الأديان والثقافات" وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيدًا بهمة وزير الأوقاف وعمله المتواصل على نجاح المؤتمر وخدمة ضيوفه من سائر الدول، كما أثنى على موضوع المؤتمر ومخرجاته العلمية.



وزير الأوقاف خلال الاجتماع

وكان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، التقى عمر على روبلى، وزير الأوقاف والشئون الدينية الصومالى، ومحمد عيضة مهدى شبيبة وزير الأوقاف والإرشاد اليمنى، وبيشتوان صادق عبد الله وزير الأوقاف والشئون الدينية بإقليم كردستان، والقس جان أجاه تورى رئيس مجلس إدارة التحالف المسيحى بالنرويج، على هامش مؤتمر "حوار الأديان والثقافات"، حيث أكد وزير الأوقاف سعى وزارة الأوقاف الدائم للتواصل الحضاري، وترسيخ أسس الحوار البناء، ونشر صحيح الدين وسماحة الإسلام ووسطيته.